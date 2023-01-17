Windows 10 Pro 22H2 19045.2545 x64 Lite / максимальная оптимизация
Перед вами последняя версия Windows 10 Pro 22H2 19045.2545 супер легкая сборка с максимальной оптимизацией для любых компьютеров, не важно старый ноутбук у вас или древний компьютер, не важно хотите вы поиграть в современные игрушки или вам надо работать за ПК редактируя допустим видео. Эта сборка Виндовс 10 Про отлично оптимизирована под все железо, устанавливается буквально за пару минут, вам дополнительно самим ничего не придется настраивать, кроме выбора буквы жесткого диска, куда надо установить систему, никаких ключей указывать не надо, вводить имя пользователя, отказываться от телеметрии не придется, все вырезано и сделано так, чтобы установка прошла быстро и без дополнительных вопросов, на выходе получаем супер легкую версию Windows 10 Pro 22H2 19045.2545 с возможностью запускать игрушки и тяжелые программы не переживая за сильные тормоза, лишнего ничего нет.
Я сразу обращаю ваше внимание, что изначально система устанавливается на Английском языке, но поиск Русского, установка и перезагрузка рабочего стола занимает минуту, специально ниже ссылка на небольшое видео от меня.
Видео инструкция как установить Русский язык в Windows 10 Pro
Давайте рассмотрим некоторые особенности. Итак, перед непосредственно установкой вы сможете выбрать, хотите вы систему защитником Windows или нет, просто надо отметить нужный пункт. Дополнительно был добавлен кодек HEVC не родной для Виндовс 10, была интегрирована .NET Framework версии 3.5, был восстановлен всеми любимый классический Калькулятор, был добавлен оптимизированный браузер для работы, дополнительно были активированы кодеки для работы (HEIF, VP9, webp и так далее), вы сможете выбрать новые курсоры и иконки для корзины, вы получите обновленную и оптимизированную тему а также красивые обои для рабочего стола, максимальная оптимизация Windows 10 Pro 22H2 для быстрой работы на слабых компьютерах
Основные плюсы сборки Виндовс 10 19045.2545 Lite. Итак, после полной установки система занимает всего четыре с половиной гигабайта, Защитник Виндовс может быть полностью отключен без проблем, перед вами сборка с рабочими стандартными функциями и поддержкой обновления, вы получите новые курсоры, темы, обои и не только. Надоедливое и многих раздражающее автоматическое обновление было полностью оставлено до конца столетия, при желании можно включить его обратно. Как я написал в начале, вы можете скачивать любые языки, речевые модули, голоса, раскладки клавиатур. UWP, Xbox, MS Store и все остальное поддерживается без проблем.
Итак, если подводить итог, то сборка Windows 10 Pro 22H2 создана для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш компьютер за счет экстремальной производительности, вы сможете работать с любыми программами и играми, даже самыми современными (конечно ваше железо играет важную роли, речь о том что система к этому готова и не будет затыком между вами и игрушками), больше не важно старый у вас компьютер или новый, сильный или мощный.
Что было отключено и удалено в сборке 19045.2545. Итак, из системы была удалена Кортана, был удален Smart Screen и стандартный браузер Edge плюс некоторые стандартные приложения которые практически никогда никем не использовались . Был отключен встроенный Защитник Виндовс, была отключена виртуальная память (файл подкачки), BitLocker отключен, отчеты об ошибках собираться не будут, Windows Ink Workspace выключен, индексирование в топку, контроль учетных записей приостановлен, вся реклама отключена, вся телеметрия заблокирована, гибернация отключена, журнал выключен, блокировка загрузки отключена.
Производительность на первом месте, она вышла на новый уровень, экономия ресурсов, быстрый отклик, успехов вам!
Для записи на флешку советую использовать Rufus, для работы требуется всего 2 гигабайта оперативной памяти и 8 гигабайт свободного места на жестком диске, советую дополнительно установить DX9 и VC++ на всякий случай.
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17-01-2023, 23:03
Автор: RuFull
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