AfterCodecs 1.9.1 для After Effects + MacOS
Если вам при работе с After Effects нужны кодеки ProRes и h264, чтобы максимально качественно и быстро выполнить рендеринг видео, то встраиваемый экспортер AfterCodecs как раз поможет вам в этом.
Лицензия: ShareWare - для вас даром
Язык: English - Русская версия и Русификатор отсутствуют
Размер: 7 + 11 MB
ОС: Windows 7 и выше - x64
Версия: 1.9.1 репак от Pooshock для After Effects
Скачать: AfterCodecs - бесплатно / 1.7.4 - не репак версия / 1.7.0 MacOS
2-04-2020, 05:22
Автор: RuFull