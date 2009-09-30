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AfterCodecs 1.9.1 для After Effects + MacOS


Если вам при работе с After Effects нужны кодеки ProRes и h264, чтобы максимально качественно и быстро выполнить рендеринг видео, то встраиваемый экспортер AfterCodecs как раз поможет вам в этом.


Лицензия: ShareWare - для вас даром
Язык: English - Русская версия и Русификатор отсутствуют
Размер: 7 + 11 MB
ОС: Windows 7 и выше - x64
Версия: 1.9.1 репак от Pooshock для After Effects
Скачать: AfterCodecs - бесплатно / 1.7.4 - не репак версия / 1.7.0 MacOS


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+25
2-04-2020, 05:22
Автор: RuFull

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Комментарии (38)
  1. Maer69
    Группа: Downloader
    Комментариев: 10
    Регистрация: 16.09.2019
    Звание:
    Статус:
    Написал: Maer69 (15 апреля 2020 13:48) Сообщение #37
    Спасибо за ваш труд, ребята! Снова ваш сайт меня выручает!
  2. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (2 апреля 2020 05:22) Сообщение #36
    1.9.1
    • Licensing improvements : you can now see all Autokroma licenses in the Settings tab

    Очень приятно, Царь!
  3. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (17 марта 2020 05:12) Сообщение #35
    1.9.0
    * After Effects OSX : you can now use multiple output module with AfterCodecs for the same render queue item, like on Windows
    * AfterCodecs Installer is now independent from BRAW Studio. You can still download and install BRAW Studio from https://autokroma.com/BRAW_Studio/Download/

    Очень приятно, Царь!
  4. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (11 февраля 2020 04:47) Сообщение #34
    1.8.0  
    * Premiere Pro : New AfterCodecs Panel to help you create, in a snap, MultiRender Markers from the selected clips on your timeline ! You can now export all your PPro sequences from one Export Window directly in Premiere Pro and Media Encoder in a few clicks. Compatibility starts from CC 2017 included
    * After Effects : Now AfterCodecs displays a progress bar inside After Effects icon in your taskbar on both Windows and Mac OSX. Progress will go back to zero each time an element from the render queue is finished. Behavior is the same as what PPro and AME are currently doing, but adapted for After Effects renders that uses AfterCodecs as the output format

    Очень приятно, Царь!
  5. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (6 февраля 2020 19:19) Сообщение #33
    1.7.8
    * Rare HAP empty video bug fix, happened with non multiple of 8 resolutions and high CPU cores
    * Crash fix

    Очень приятно, Царь!
  6. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (7 декабря 2019 03:47) Сообщение #32
    1.7.7  
    * Empty video exported bug fix
    * Notarization for OSX 10.15 Catalina
    * New Uninstaller (.exe on Windows / .pkg on Mac OSX) in the "Uninstall Plugins" folder, Uninstall checkboxes from the installers were removed

    Очень приятно, Царь!
  7. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (9 ноября 2019 08:24) Сообщение #31
    1.7.5  
    * Support for Adobe CC 2020 (Premiere Pro, Media Encoder and After Effects)
    * ffkroma updated to 4.2 like ffmpeg 4.2 (will automatically be updated)
    * OSX : New "AfterCodecs Desktop" standalone popup next to the plugins (in MediaCore/Autokroma AfterCodecs/) also available like on Windows, so you can access Global Settings & License more easily ! Shortcut will be created in your Applications

    Очень приятно, Царь!
  8. Doktor1008
    Группа: Активист
    Комментариев: 73
    Регистрация: 29.09.2019
    Звание:
    Статус:
    Написал: Doktor1008 (27 октября 2019 12:50) Сообщение #30
    Эту версию можно использовать с Premiere Pro & Media Encoder?
  9. AICS
    Группа: Заглянувший
    Комментариев: 6
    Регистрация: 9.08.2017
    Звание:
    Статус:
    Написал: AICS (26 октября 2019 22:23) Сообщение #29
    Почему все время слетает активация?
  10. JohnyJo
    Группа: Заглянувший
    Комментариев: 9
    Регистрация: 12.07.2019
    Звание:
    Статус:
    Написал: JohnyJo (25 октября 2019 12:42) Сообщение #28
    Первый раз прочитал об этой штуке на данном сайте) оО
    Будем пробовать
  11. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (22 октября 2019 04:32) Сообщение #27
     + 1.7.4 репак от Pooshock
    Очень приятно, Царь!
  12. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (18 октября 2019 10:58) Сообщение #26
    1.7.4  
    Windows : new “AfterCodecs Desktop” standalone popup next to the plugins (in MediaCore/Autokroma AfterCodecs/) so you can access Global Settings & License more easily ! Shortcut will be created on your Desktop & Programs Menu
    Premiere Pro / Media Encoder : “Quick Sub Resolutions” new buttons at the bottom of Video Settings so you can quickly set Width and Height to Full 1/1, Half 1/2, Quarter 1/4 or Eighth 1/8
    Now AfterCodecs will warn you with a popup when there’s a new version available

    Очень приятно, Царь!
  13. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (4 сентября 2019 06:25) Сообщение #25
    + 1.7.3 репак от Pooshock
    Очень приятно, Царь!
  14. Hisheen
    Группа: Легенда
    Комментариев: 5 085
    Регистрация: 9.05.2018
    Звание:
    Статус:
    Написал: Hisheen (10 августа 2019 17:30) Сообщение #24
    Цитата: robt
    зае*бали уже эти пушки-петушки и прочие кролики, нельзя нормальные дистры выкладывать?
    На оф.сайт, вперёд и с песней.
  15. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (10 августа 2019 04:56) Сообщение #23
    1.7.2  
    * New PPro / AME MultiRender feature for your workflow : lets you batch export parts of your timeline into individual renders, according to its markers prefixed by _. We need your feedback on this!
    * Bug fixes : Audio bitrate now only shown for AAC and WAVE audio codec not selectable with .MP4 format

    Очень приятно, Царь!
  16. Raysas
    Группа: Заглянувший
    Комментариев: 22
    Регистрация: 3.08.2017
    Звание:
    Статус:
    Написал: Raysas (30 июля 2019 19:04) Сообщение #22
    Уже 1.7.2 есть на Персии :)
  17. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (30 июля 2019 11:20) Сообщение #21
    - 1.7.1  
    * New Uninstall checkbox in the installers to easily uninstall AfterCodecs plugins
    * Custom AAC Bitrate available once you choose "AAC" as Audio Codec
    * VR180 Monoscopic, Stereoscopic Left-Right and Top-Bottom metadata added
    * PPro / AME :
    - New 5.1 Film (L C R Ls Rs LFE) audio layout
    - Custom Frame Rate field (Experimental) ! and 16, 18 Frame Rate options available
    * OSX License input : pressing COMMAND key will now automatically paste the license because COMMAND+V is not working
    * Windows : IE won't launch anymore when using the popup offline

    Очень приятно, Царь!
  18. cexag
    Группа: Заглянувший
    Комментариев: 31
    Регистрация: 19.05.2019
    Звание:
    Статус:
    Написал: cexag (3 июля 2019 15:00) Сообщение #20
    Voukoder делает это - БЕСПЛАТНО, вроде как!
  19. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (2 июля 2019 15:45) Сообщение #19
    1.7.0
    New “User Guide” tab on top, showing Autokroma.com information to help you using AfterCodecs !
    OSX : fixed multiple screens bug
    OSX : fixed 5 seconds lags when exitting popup

    Очень приятно, Царь!
  20. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (20 июня 2019 17:00) Сообщение #18
    1.6.4
    Licensing bug fixes and new “Paste Clipboard” button useful on OSX where COMMAND+V for Pasting the license doesn’t work
    OSX : when using multiple screens Settings popup would disappear, now it is shown on the primary screen

    Очень приятно, Царь!
  21. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (11 июня 2019 16:30) Сообщение #17
    Добавил репак 1.6.3 от Pooshock 
    Очень приятно, Царь!
  22. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (10 июня 2019 04:31) Сообщение #16
    1.6.3  
    Small bug fix

    Очень приятно, Царь!
  23. bombabormi
    Группа: Гости
    Комментариев: 0
    Регистрация: --
    Звание:
    Статус:
    Написал: bombabormi (16 мая 2019 14:52) Сообщение #15
    Ребята, кто знает почему такой ошибку выдают?

    http://www.picshare.ru/view/10054083/
  24. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (30 марта 2019 15:43) Сообщение #14
     1.6.1 - не репак версия
    Очень приятно, Царь!
  25. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (22 марта 2019 15:57) Сообщение #13
    Добавил репак 1.6.0 от Pooshock
    Очень приятно, Царь!
  26. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (6 марта 2019 05:44) Сообщение #12
    Добавлена версия 1.6.0 для MacOS 
    Очень приятно, Царь!
  27. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (3 марта 2019 13:03) Сообщение #11
    1.6.0

    VR360 tag your renders automatically ! On PPro / AME CC 2019+ “Auto” will detect 360 / 3D footage automatically but you can also choose manually “Monoscopic”, “Stereoscopic Left-Right” or “Stereoscopic Top-Bottom”
    Experimental GIF encoder (extension will automatically change to .gif, cannot contain audio)
    New global options :
    Disable AVX512 (Intel accelerated instructions) that seem to be the source of crash on some workstations
    Append encoding options to render’s filename
    Bugs fix :
    Hap Q Alpha No Snappy was buggy
    OSX : editing Quality, Speed, GOP input values with keyboard is possible again
    OSX : H265 / HEVC can be opened in Quicktime Player now
    Our new product BRAW Studio can be licensed from AfterCodecs and vice-versa
    Using ffkroma 4.1-99 please update if not using the Windows installer

    Очень приятно, Царь!
  28. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (21 февраля 2019 04:09) Сообщение #10
    Добавил 1.5.1 - не репак версия 
    Очень приятно, Царь!
  29. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (23 декабря 2018 19:09) Сообщение #9
    1.5.1 (Current version) - Nov 26, 2018
    • Using ffkroma 4.1-84 and not using ffmpeg anymore, you can delete the old ffmpeg executable it if you want
    • All color shifts with ProRes codecs are fixed now, please update !
    • H264 / H265 : 8 bpc / 10 bpc, TV Range / Full Range, YUV subsampling choice (4:2:0 / 4:2:2 / 4:4:4)
    • H264 YouTube profile in .MP4 will render AAC audio now, please use .MOV that will generate WAVE audio so that Youtube has the best quality to re-encode after upload ;)
    • PPro / AME : new audio layout to render all individual mono tracks separately, reimportable in Premiere Pro ! "All Channels" layout are now called : "All : One Multi-Channel Track", "All : Individuals Mono Tracks" and "All : Individuals Stereo Tracks" for more clarity
    • AE : alpha channel interpretation (Straight or Premultiplied) and Matte color are now saved into files and work when reimporting into Adobe softwares
    • New "Open target directory at the end of each render" checkbox in Settings tab (it won't open the folder multiple times if rendering multiple times in the same folder, it will only bring the Explorer / Finder window on the foreground)
    • Hap codecs glitch bug fix
    • Memory optimization for very long renders

    Очень приятно, Царь!
  30. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (23 октября 2018 22:16) Сообщение #8
    1.5.0
    • Updated for CC 2019
    • Our ffmpeg fork executable is now called ffkroma, don't forget to update if not using the Windows installer ! AfterCodecs needs at least version 4.0.2-93
    • HAP codecs improvements :
    - New Hap Q Alpha profile ! Automatically selected when rendering "Hap Q / Hap Q Alpha" and exporting an alpha channel ("RGB + Alpha" in AE, checkbox in PPro / AME)
    - Best quality : new HAP algorithms are equivalent in quality to original Vidvox / Quicktime algorithms
    - Faster compression : those algorithms were optimised with fast processor instructions, including AVX512 for recent workstations, and multithreading (up to 3 times faster depending on your content and configuration)
    - For Hap and Hap Alpha you have the choice between 3 methods of compression, each with their own tradeoff between speed and quality
    - Multiple By 4 Resolutions in HAP limit removed, you can now render any resolution you want
    • Warning on OSX : Adobe changed their way of interpreting AfterCodecs ProRes 422, it has now a color shift on reimport in Adobe CC 2019 (only), please use ProRes 4444
    • Unable to Undo (CTRL+Z) when using automatic AE RQ Comments bug fix, now this feature has its own sub menu in "Composition" top menu under "AfterCodecs Settings"

    Очень приятно, Царь!
  31. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (26 сентября 2018 08:21) Сообщение #7
    1.4.2  
    • AE : new option in Settings will automatically replace all Comments section of render queue items that are AfterCodecs renders by their respective AfterCodecs params (will happen each time you click the "Composition" top menu)
    • ProRes 422 not limited to even width anymore
    • Float licensing enabled
    • Bugs fixes

    Очень приятно, Царь!
    1. chester-max
      Группа: Заглянувший
      Комментариев: 12
      Регистрация: 5.07.2017
      Звание:
      Статус:
      Написал: chester-max (25 октября 2018 22:34) Сообщение #6
      1.4.2 репак с триалом, так и должно быть?
  32. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (19 сентября 2018 14:28) Сообщение #5
    Добавлена версия 1.4.1 - репак от Pooshock
    • Audio PPro / AME : added 24 bit , 32 bit (Float) and "All Channels (Grouped as Stereo)" audio layout which reimports fine in Premiere Pro as multichannel stereo ! (Experimental)
    • Audio on AE : added 32 bit (Float) and 8 bit
    • [Experimental] Interlaced ProRes / H264 / H265.
    In PPro / AME you should untick the last checkbox and choose something else than "None (Progressive)" (only if you have an interlaced source !).
    In AE it's in the Render Settings -> Field
    • Checkbox in settings to disable timecode metadata
    • Description text now on the right
    • AE : new menu Composition -> AfterCodecs Settings to change Settings without going into the render queue
    • AE in Render Mode : not showing the License popup anymore
    • AE : ProRes 422 Ultra enabled (was only for PPro / AME before)
    • H264 Fast Decode Tuning available
    • Timecode issue in PPro / AME fixed
    • Various bugs fixes

    Очень приятно, Царь!
  33. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (1 июля 2018 18:56) Сообщение #4
    1.4.0  
    • Now using ffmpeg 4.0 at least and a new ffmpeg_aftercodecs, please update ffmpeg in the Settings tab
    • ProRes 422 faster in After Effects, better ProRes 422 compatibility in Adobe softwares
    • Low screen resolution bug fix
    • Unable to go over 4096x4096 resolution on PPro / AME bug fix
    • Various bug fixes

    Очень приятно, Царь!
  34. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (5 мая 2018 03:46) Сообщение #3
    1.3.4
    • After Effects : ProRes interlaced (experimental feature)
    • Bug fix for ProRes 422 on PP/ME CC 2018 Windows

    Очень приятно, Царь!
  35. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (18 декабря 2017 21:44) Сообщение #2
    Добавлена версия 1.2.2 Репак от пушка
    Очень приятно, Царь!
  36. emw
    Группа: Downloader
    Комментариев: 409
    Регистрация: 27.05.2014
    Звание:
    Статус:
    Написал: emw (15 декабря 2017 12:10) Сообщение #1
    Спасиб. Желательно указать, что за первой ссылкой (AfterCodecs) скрывается AfterCodecs1.2.1 RePack.
  37. RuFull
    Группа: Администраторы
    Комментариев: 165 458
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Статус:
    Написал: RuFull (15 декабря 2017 04:18) Сообщение #0
    Добавлена версия 1.2.2
    Очень приятно, Царь!