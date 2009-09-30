FolderSizes 9.5.386.0 Enterprise + Rus + Portable
Эту программу, сами разработчики называют уникальной. Она способна проверять ваши жесткие диски на наличие свободного на них места, делает это максимально быстро и эффективно. проверить можете сами, скачать FolderSizes возможно в полной новости.
Например вы не можете понять, почему на вашем винчестере не хватает места, оно просто исчезает и все, вот тут вам и поможет эта разработка. Для начала надо просто запустить программу и после выбрать букву нужного вам диска, после будет создан полный отчет о занятом месте.
Можно будет просматривать диаграммы, именно они вам наглядно и смогут показать, какие файлы занимают больше всего места на диске. Софт умеет распечатывать эти самые отчеты, можно будет их экспортировать в формат HTML, вести экспорт диаграмм в графические форматы.
Если рассматривать пользовательский интерфейс, то тут тоже все очень наглядно и удобно. Русской поддержки правда нет, но есть русификатор и программа после его применения будет полностью переведена. Что же касается активатора, в архиве вы найдете ключ FolderSizes, который позволит его для получения лицензии, всякие там патчки и кряки более требоваться не будут, можете смело запускать и пользоваться без триальных ограничений всеми возможностями.
Итак, подводя итог, давайте постараемся вынести основное:
Программа FolderSizes дает вам визуальное представление о том, как используется ваше дисковое пространство (локальное или сетевое). Она может обнаружить дубликаты, временные или ненужные файлы и определить, какие файлы и пользователи (для сетевых администраторов) занимают больше всего места. Софт может даже отображать распределение файлов по типу, атрибутам или владельцам. Кроме того, вы можете использовать собственные критерии для поиска старых файлов, которые вам больше не нужны. На этом заканчиваю обзор, думаю максимально полно расписал что за инструмент перед вами, надеюсь пригодится!
Лицензия: ShareWare (активация программы через ключ регистрации, для запуска кряк не требуется)
Размер: 23 MB
Скачать FolderSizes 9.5.386.0 Enterprise бесплатно + keygen / 9.0.253 - Portable Jooseng + 9.5.386.0 Repack elchupacabra
8.2.137 Enterprise Edition + Русификатор 8.2.137 от Kopejkin && OSP
8.1.128 PortableAppc + 8.0.102 Enterprise Edition + 7.5.30 Enterprise Edition + Русификатор 7.5.24 Enterprise Edition от Kopejkin - 228 KB
21-04-2022, 21:43
Автор: RuFull
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