Главная » Софт » Диски и файлы »


FolderSizes 9.5.386.0 Enterprise + Rus + Portable

FolderSizes


Эту программу, сами разработчики называют уникальной. Она способна проверять ваши жесткие диски на наличие свободного на них места, делает это максимально быстро и эффективно. проверить можете сами, скачать FolderSizes возможно в полной новости.

FolderSizes


Например вы не можете понять, почему на вашем винчестере не хватает места, оно просто исчезает и все, вот тут вам и поможет эта разработка. Для начала надо просто запустить программу и после выбрать букву нужного вам диска, после будет создан полный отчет о занятом месте.

FolderSizes


Можно будет просматривать диаграммы, именно они вам наглядно и смогут показать, какие файлы занимают больше всего места на диске. Софт умеет распечатывать эти самые отчеты, можно будет их экспортировать в формат HTML, вести экспорт диаграмм в графические форматы.

FolderSizes


Если рассматривать пользовательский интерфейс, то тут тоже все очень наглядно и удобно. Русской поддержки правда нет, но есть русификатор и программа после его применения будет полностью переведена. Что же касается активатора, в архиве вы найдете ключ FolderSizes, который позволит его для получения лицензии, всякие там патчки и кряки более требоваться не будут, можете смело запускать и пользоваться без триальных ограничений всеми возможностями.

FolderSizes

Итак, подводя итог, давайте постараемся вынести основное:
Программа FolderSizes дает вам визуальное представление о том, как используется ваше дисковое пространство (локальное или сетевое). Она может обнаружить дубликаты, временные или ненужные файлы и определить, какие файлы и пользователи (для сетевых администраторов) занимают больше всего места. Софт может даже отображать распределение файлов по типу, атрибутам или владельцам. Кроме того, вы можете использовать собственные критерии для поиска старых файлов, которые вам больше не нужны. На этом заканчиваю обзор, думаю максимально полно расписал что за инструмент перед вами, надеюсь пригодится!

Лицензия: ShareWare (активация программы через ключ регистрации, для запуска кряк не требуется)
Размер: 23 MB
Скачать FolderSizes 9.5.386.0 Enterprise бесплатно + keygen / 9.0.253 - Portable Jooseng + 9.5.386.0 Repack elchupacabra
8.2.137 Enterprise Edition + Русификатор 8.2.137 от Kopejkin && OSP
8.1.128 PortableAppc + 8.0.102 Enterprise Edition + 7.5.30 Enterprise Edition + Русификатор 7.5.24 Enterprise Edition от Kopejkin - 228 KB


21-04-2022, 21:43
Автор: RuFull
Другие новости по теме :
Ваше мнение:
Комментарии (247)
  1. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (21 апреля 2022 21:43) Сообщение #235
    Добавил 9.5.386.0 Repack elchupacabra
    Очень приятно, Царь!
  2. Группа: Заглянувший
    Комментариев: 5
    Регистрация: 13.04.2022
    Звание:
    Написал: daeng (14 апреля 2022 09:29) Сообщение #234
    There are several apps of this kind.
    spacesniffer, windirstat. Also, foldersizes are nice.
  3. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (14 апреля 2022 08:55) Сообщение #233
    Добавлена версия 9.5.386.0
    Очень приятно, Царь!
  4. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (7 апреля 2022 05:51) Сообщение #232
    Добавлена версия 9.5.385
    Очень приятно, Царь!
  5. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (5 апреля 2022 19:27) Сообщение #231
    Добавил 9.5.384 Repack elchupacabra
    Очень приятно, Царь!
  6. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (24 марта 2022 06:51) Сообщение #230
    9.5.384

    Bug fix: Fixed issue with analyzing network folders from shell context menu.
    Bug fix: Fixed failure to create folder report from existing snapshot file.
    Очень приятно, Царь!
  7. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (4 марта 2022 20:36) Сообщение #229
    Добавил 9.5.379 - Repack elchupacabra
    Очень приятно, Царь!
  8. Группа: Ветеран
    Комментариев: 3 642
    Регистрация: 9.09.2010
    Звание:
    Написал: papavova (26 февраля 2022 16:24) Сообщение #228
    Быстро и очень наглядно,где,чего и сколько можно увидеть программой WinDirStat
    https://rsload.net/soft/cleaner-disk/17419-windirstat.html
    Бесплатная и вес просто смешной - гениальная штука 024
  9. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (26 февраля 2022 11:58) Сообщение #227
    Обновил архив с keygen от ZWT
    Очень приятно, Царь!
  10. Группа: Завсегдатай
    Комментариев: 424
    Регистрация: 22.01.2016
    Звание:
    Написал: rezorustavi (26 февраля 2022 10:41) Сообщение #226
    Отличная программа, отображает всё четко и понятно.
    Мир во всём мире - World peace.
  11. Группа: Заглянувший
    Комментариев: 25
    Регистрация: 20.01.2021
    Звание:
    Написал: Luber (26 февраля 2022 10:00) Сообщение #225
    Цитата: alnaloty
    FolderSizes 9.5.379 Enterprise in links without any medicine

    Keymaker-ZWT
  12. Группа: Активист
    Комментариев: 55
    Регистрация: 30.01.2014
    Звание:
    Написал: alnaloty (26 февраля 2022 09:37) Сообщение #224
    FolderSizes 9.5.379 Enterprise in links without any medicine
  13. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (26 февраля 2022 06:17) Сообщение #223
    Добавлена версия 9.5.379
    Очень приятно, Царь!
  14. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (25 ноября 2021 06:16) Сообщение #222
    Добавил 9.3.362.0 - Repack elchupacabra
    Очень приятно, Царь!
  15. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (23 ноября 2021 06:00) Сообщение #221
    Добавлена версия 9.3.362.0
    Очень приятно, Царь!
  16. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (5 ноября 2021 20:22) Сообщение #220
    Добавил 9.3.357 - Repack elchupacabra
    Очень приятно, Царь!
  17. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (2 ноября 2021 11:34) Сообщение #219
    9.3.357

    Исправление ошибок: Исправлена регрессия в планировщике заданий, выдававшем подсказки при неправильном имени пользователя по умолчанию.
    Очень приятно, Царь!
  18. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (27 октября 2021 05:16) Сообщение #218
    9.3.349

    Улучшения: Улучшена обработка метрик при использовании перекрывающихся диапазонов в файловых отчетах на основе диапазонов.
    Улучшения: Показатели абсолютной длительности теперь зависят от локали.
    Улучшения: Различные незначительные улучшения производительности и эффективности использования ресурсов.
    Исправление ошибок: Диалог менеджера путей не интерполировал переменные окружения.
    Исправление ошибок: Для папок с репарсированными точками не заполнялся столбец цели ссылки отчета о папках.
    Исправление ошибок: Незначительные исправления макета пользовательского интерфейса.
    Очень приятно, Царь!
  19. Группа: Активист
    Комментариев: 94
    Регистрация: 7.06.2020
    Звание:
    Написал: good_win (24 октября 2021 15:07) Сообщение #217
    Цитата: Hisheen
    Любой смарт подключаю и проводник его видит без проблем

    А с чего взял, что у меня проблема с проводником и виндой?
    Я так же подключаю любой смартфон и он виден в проводнике.
    Речь не о проводнике, а о программе, если вдруг забыли о теме вопроса.

    Цитата: A.ROMANOFF
    Что за смартфон? какая ОС на нём установлена?

    Подключаю к W7 или W10 LTSC 1809
    смартфоны
    Xiaomi Redmi Note 9 Pro – андроид 10
    Meizu Pro 6 Plus – андроид 6
    Meizu m3 note – андроид 5
    HTC Desire 310 – андроид 4
    Я так дУмаю.
  20. Группа: Ветеран
    Комментариев: 2 253
    Регистрация: 26.01.2018
    Звание:
    Написал: Vvladdimirovich65 (24 октября 2021 00:38) Сообщение #216
    Наверное полезная программа. Я как то раньше, так размеры папок измерял, правой кнопкой мыши, но тут прогресс: можно будет просматривать диаграммы, именно они вам наглядно и смогут показать, какие файлы занимают больше всего места на диске. FolderSizes умеет распечатывать эти самые отчеты, можно будет их экспортировать в формат HTML, вести экспорт диаграмм в графические форматы.
    1. Группа: Заглянувший
      Комментариев: 46
      Регистрация: 18.04.2016
      Звание:
      Написал: rsloand (26 февраля 2022 12:02) Сообщение #215
      это когда коту делать нечего, так и эта прога
      1. Группа: Ветеран
        Комментариев: 2 171
        Регистрация: 16.11.2012
        Звание:
        Написал: Filonik (26 февраля 2022 12:55) Сообщение #214
        В принципе Вы правы. Тем более если хорошо помните содержание съёмных носителей.
        С другой стороны, много подобного софта. Думайте сами...
        В Бога я не верю, я Бога знаю.
  21. Группа: Завсегдатай
    Комментариев: 675
    Регистрация: 2.05.2018
    Звание:
    Написал: A.ROMANOFF (23 октября 2021 21:39) Сообщение #213
    Цитата: good_win
    Не видит смартфон. Попытка подключения ВСЕХ дисков или съемные диски ничего не изменила.
    Что за смартфон? какая ОС на нём установлена?

    Цитата: Hisheen
    У кого не видит, ищите проблему в винде или в своих допотопных тотылкомандырах...
    Снова вам тоталкомандер жить мешает...у него для Android есть ADBPlugin.wfx, с помощью которого без всяких рутов можно спокойно в системных разделах смартфона дела делать, но вам то это зачем? Лучше ведь г*вна набрасывать по поводу и без, понятия не имея обо всех возможностях и областях применения.
    В теории нет разницы между теорией и практикой. Но на практике есть.
    1. Группа: Легенда
      Комментариев: 11 277
      Регистрация: 9.05.2018
      Звание:
      Написал: Hisheen (23 октября 2021 22:07) Сообщение #212
      Цитата: A.ROMANOFF
      понятия не имея обо всех возможностях и областях применения
      Я прекрасно знаю о возможностях и применении.

      Цитата: A.ROMANOFF
      для Android есть ADBPlugin.wfx
      Вот и отлично. Можно для каждой простой функции использовать плагины, каждому своё.
      У меня всё работает без всяких плагинов. И ранее написанное всего лишь мнение. Кому чем и как пользоваться, решает сам.
  22. Группа: Легенда
    Комментариев: 11 277
    Регистрация: 9.05.2018
    Звание:
    Написал: Hisheen (23 октября 2021 18:09) Сообщение #211
    Цитата: good_win
    Установил 9.3.343.0 Enterprise Edition Portable
    Чуда не произошло. Не видит смартфон. Попытка подключения ВСЕХ дисков или съемные диски ничего не изменила. Возможно, при полноценной установке результат будет другим.
    Вообще со смартфонами постоянная ерунда. Пытался найти программу, которая может просматривать фотки на смартфоне, результат такой же.
    Любой смарт подключаю и проводник его видит без проблем, всё доступно, можно открывать как диск и делать там что угодно. Кроме эполовских огрызков, но это пофиг, так как на этот мусор можно не обращать внимания.
    У кого не видит, ищите проблему в винде или в своих допотопных тотылкомандырах и прочих из той же колеи.
  23. Группа: Активист
    Комментариев: 94
    Регистрация: 7.06.2020
    Звание:
    Написал: good_win (23 октября 2021 17:36) Сообщение #210
    Цитата: alivakos
    последняя русифицированная - 9.1.289


    теперь 9.3.343
    Я так дУмаю.
  24. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (23 октября 2021 06:23) Сообщение #209
    Добавил 9.3.343 - Repack elchupacabra
    Очень приятно, Царь!
  25. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (16 октября 2021 08:35) Сообщение #208
    Добавлена версия 9.3.343.0
    Очень приятно, Царь!
  26. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (23 августа 2021 10:54) Сообщение #207
    Добавлена версия 9.2.319.0
    Очень приятно, Царь!
  27. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (25 июля 2021 19:51) Сообщение #206
    Добавлена версия 9.2.318
    Очень приятно, Царь!
  28. Группа: Ветеран
    Комментариев: 2 171
    Регистрация: 16.11.2012
    Звание:
    Написал: Filonik (16 июня 2021 21:07) Сообщение #205
    Цитата: Filonik
    Без перевода сложновато, поискал в сети и нашёл v7.5.24, подошла. Да и интерфейс старый мне больше нравится. Может кому пригодится?

    Сейчас возможность редактирования ограничена. Ссылку пришлось изменить, а подправить не могу. Поэтому новый коммент. Может и пригодится кому...
    В Бога я не верю, я Бога знаю.
  29. Группа: Ветеран
    Комментариев: 2 171
    Регистрация: 16.11.2012
    Звание:
    Написал: Filonik (3 июня 2021 08:07) Сообщение #204
    Цитата: Bahus
    Жалко вот, что прога не видит подключенные мобильники, которые в проводнике как отдельный диск отображаются. А то мобилка орет места ей мало, а что там столько занимает - непонятно.

    В настройках программы "По умолчанию" не включено отображение съёмных дисков. Нужно поставить соответствующую "галочку".

    Русификатор 8.2.137 Enterprise Edition от Kopejkin && OSP (wylek.ru) только для версии x86, поэтому, обладатели систем x64, не пробуйте русифицировать 8.2.137 Enterprise Edition, не получится.

    Без перевода сложновато, поискал в сети и нашёл v7.5.24, подошла. Да и интерфейс старый мне больше нравится. Может кому пригодится?
    В Бога я не верю, я Бога знаю.
    1. Группа: Душа компании
      Комментариев: 1 049
      Регистрация: 16.08.2011
      Звание:
      Написал: alivakos (3 июня 2021 10:11) Сообщение #203
      Цитата: Filonik

      Русификатор 8.2.137 Enterprise Edition от Kopejkin && OSP (wylek.ru) только для версии x86, поэтому, обладатели систем x64, не пробуйте русифицировать 8.2.137 Enterprise Edition, не получится.

      Без перевода сложновато, поискал в сети и нашёл v7.5.24, подошла. Да и интерфейс старый мне больше нравится. Может кому пригодится?

      Kopejkin, как правило, выпускает русификатор только под конкретную версию программы, разрядность здесь ни при чём, а последняя русифицированная - 9.1.289.
      1. Группа: Ветеран
        Комментариев: 2 171
        Регистрация: 16.11.2012
        Звание:
        Написал: Filonik (3 июня 2021 11:24) Сообщение #202
        Как ни при чём? Устанавливал на систему x64, программа установилась соответствующей разрядности, при запуске русификатора увидел вот это. При пути указанном "По умолчанию" (папка программы в x86), кнопка установки была неактивна. Указал путь вручную (в x64), активировалась, запустил и увидел вот это.

        При русификации заменяется исполняемый файл программы, а 32-х и 64-х разрядные, конечно разные.
        В Бога я не верю, я Бога знаю.
    2. Группа: Активист
      Комментариев: 94
      Регистрация: 7.06.2020
      Звание:
      Написал: good_win (23 октября 2021 17:33) Сообщение #201
      Цитата: Filonik
      Цитата: Bahus
      Жалко вот, что прога не видит подключенные мобильники, которые в проводнике как отдельный диск отображаются. А то мобилка орет места ей мало, а что там столько занимает - непонятно.

      В настройках программы "По умолчанию" не включено отображение съёмных дисков. Нужно поставить соответствующую "галочку".


      Заинтересовала такая возможность.
      Установил 9.3.343.0 Enterprise Edition Portable
      Чуда не произошло. Не видит смартфон. Попытка подключения ВСЕХ дисков или съемные диски ничего не изменила. Возможно, при полноценной установке результат будет другим.
      Вообще со смартфонами постоянная ерунда. Пытался найти программу, которая может просматривать фотки на смартфоне, результат такой же.
      Я так дУмаю.
  30. Группа: Администраторы
    Комментариев: 219 272
    Регистрация: 30.09.2009
    Звание:
    Написал: RuFull (2 июня 2021 07:56) Сообщение #200
    9.2.315

    Improvement: Improved results when analyzing synced local OneDrive storage.
    Improvement: Added support for additional NTFS file system attributes "pinned" (P), "unpinned" (U), and "recall" (M).
    Improvement: Added a range of keyboard shortcuts to the disk history dialog toolbar.
    Improvement: Icon revisions throughout the various user interface components.
    Improvement: All ribbon and toolbar images can now scale to any resolution without losing clarity.
    Improvement: Numerous theme and user interface related improvements.
    Improvement: Made scan data tree navigation experience more intuitive.
    Bug fix: Fixed calculation of embedded detail view percentage indicators on high resolution displays.
    Bug fix: Resolved issue with synced local OneDrive contents potentially being recalled during analysis operations.
    Bug fix: Fixed incorrect interpretation of locally synced cloud drive folders as having recursive targets.
    Bug fix: Some file report detail views were not correctly showing attribute column contents.
    Bug fix: Fixed rare crash that could occur when closing the trend analyzer window.
    Bug fix: Fixed incorrect icons applied to main window "Paths" drop-down selector.
    Bug fix: Hiding detail report columns now correctly re-applies last column expansion.
    Bug fix: Disk reporter window was not loading the correct toolbar shortcuts.
    Очень приятно, Царь!
1 2 3 4 5 6 7 8